(SZ) Und der Herr sprach zu Mose: Sage Aaron: Recke deine Hand aus mit deinem Stabe über die Ströme, Kanäle und Sümpfe und lass Frösche über Ägyptenland kommen. So lautet eine göttliche Anweisung im 2. Buch Mose. Nach ihrer Umsetzung kommen wahrhaftig Myriaden von Fröschen aus dem Wasser. Sie bedecken alles, vom Fellachenhüttchen bis zum Pharaonenpalast. Ein bisschen überraschend ist, dass die ägyptischen Zauberer umgehend dasselbe machen und auch Frösche aus dem Nil holen, was die Gesamtsituation nicht eben entspannt. Die Zauberer wollen anscheinend „flexen“, wie man heute so sagt, also zeigen, dass sie schon lange können, was Aaron mit seinem Stab vermag. Die Folgen für Ägyptenland sind verheerend. Frösche sind zwar ganz reizende Amphibien, aber sie gehören nun mal nicht in Wohnräume, außer vielleicht in Form von Froschschenkeln als Tellergericht.