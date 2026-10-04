(SZ) Am 20. November 1913 schrieb Franz Kafka diese beiden, durch einen trostlosen Punkt verbundenen und zugleich getrennten Ellipsen: „Im Kino gewesen. Geweint.“ Es geht telegrammartig so weiter, denn Kafka wollte der Nachwelt schon auch erklären, was ihn da im Lichtspielhaus so dermaßen die Contenance hat verlieren lassen. Der Dichter hatte den Film „Lolotte“, eine italienische Produktion aus dem Vorjahr, gesehen. Der gute Pfarrer, der im Film vorkam, hatte Kafka in Kombination mit einem kleinen Fahrrad sowie der Versöhnung der Eltern in diese schwere Rührung versetzt. Vorher lief auch noch „Das Unglück am Dock“ – all dies zusammen musste selbst eine Frohnatur wie Kafka zum Sacktuch greifen lassen. Seit diesem Tagebucheintrag gilt das Weinen unter großen Männern als Ausweis emotionaler Teilhabe. Kürzlich hat Friedrich Merz in sein Tagebuch geschrieben: „Deutschen Schulpreis verliehen. Geweint.“ Und es brauchte – anders als bei Kafka – keinen ins Verstiegene verliebten Forscher, um zu bestätigen: Ja, das ist historisch korrekt.