(SZ) Einen wirkmächtigen Liebesbrief zu schreiben, ist eine Kunst, schwieriger noch als das Verfassen einer wirkmächtigen Steuererklärung. Nicht jedem, und schon gar nicht Männern, ist es gegeben, die Angebetete mit süßen Worten wie diesen zu bezaubern: „Du bist so lecker wie ein Döner mit scharf.“ Welche Liebesbriefempfängerin geriete da nicht in Verzückung? Selbst als schnöde Whatsapp-Nachricht ist der Satz geeignet, den Absender als unverbesserlichen Romantiker zu offenbaren. Erst recht kommt seine amouröse Wucht zur Geltung, wenn er handschriftlich auf Papier steht, idealerweise auf einer Döner-Serviette. Ist es nicht die Handschrift, mal kühn geschwungen, mal zittrig gekritzelt, die uns Gewissheit gibt, dass ein Mensch uns schreibt? Die Handschrift ist so individuell wie ein Fingerabdruck, ja, womöglich ist sie ein Spiegel der Seele. Man schaue nur mal auf Donald Trumps Unterschrift: Sieht aus wie die Ausschläge eines Lügendetektors während einer Trump-Rede. Wer so schreibt, empfiehlt sich für eine Auszeit in der Klapsmühle.