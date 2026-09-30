(SZ) Die nächste repräsentative Umfrage ist auf die Menschheit losgelassen worden, in diesem Fall auf den deutschen Teil der Menschheit. Das wiegt bei dieser Studie, die ein Institut im Auftrag des Versicherers HDI erstellt hat, besonders schwer. Wie der Spiegel online berichtet, ging es bei dieser Befragung von 3844 Erwerbstätigen um einen Aspekt des Lebens, der bislang mit den als fleißig, sorgfältig und gehorsam geltenden Deutschen verbunden war. Es geht um unser Verhältnis zur Arbeit, die sich die Deutschen bei jeder Gelegenheit nach Kräften schöngeredet haben, zum Beispiel mit Wendungen wie „Arbeit ist des Bürgers Zierde“ aus Schillers Ballade „Das Lied von der Glocke“, die jedes deutsche Kind auswendig lernen musste, bevor die Kinder freiwillig anfingen, Gedichte von Haftbefehl und Kontra K aufzusagen.