(SZ) Zu den wenigen guten Nachrichten dieser Tage gehört der Umstand, dass Sachsen-Anhalt keine Meeresküste aufweist. Sonst wäre es durchaus möglich, sollte das Bundesland mit freundlicher Unterstützung einer ehemaligen Kommunistin tatsächlich eine AfD-Regierung erhalten, dass der neue Kulturminister dort anordnen würde, über den Strandkörben die Reichskriegsflagge wehen zu lassen. Dies war an deutschen Stränden während der Weimarer Republik ein beliebter Brauch bei deren Gegnern. Der Strandkorb selbst kann nichts dafür, auch wenn er bis heute gern wie ein Festungsturm mit Sandwällen umgeben wird und so an die dunkleren Aspekte des deutschen Gemütes erinnert. Es gibt auch pragmatischere Gründe, dem Phänomen des Strandkorbes skeptisch zu begegnen, etwa die Praxis der Vermieter, ihre Preisgestaltung an die Bräuche der Strandräuberei anzupassen, die ihren Vorfahren an deutschen Gestaden einst ein erfreuliches Auskommen sicherten. Zudem neigt der Strandkorb dazu, unangenehm mit Sandkörnern zu verkleben und von Möwen belagert zu werden, welche sich das mitgebrachte Picknick der Badegäste als legitimes Ziel ihrer Schnäbel betrachten.