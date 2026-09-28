(SZ) Kürzlich hatte es so ausgesehen, als würden sich die beiden englischen Prinzen William und Harry endlich wieder in die Arme schließen. Harry war extra aus Amerika nach England zurückgekehrt, zum Abschied aus den Staaten mit einem schönen Tritt des inzwischen in süßem Wahn versunkenen Donald Trump abermals geadelt. Aber es ist dann doch nichts passiert, was dieser fröstelnden und taumelnden Welt ein bisschen Wärme und Halt hätte geben können. Zu groß sind die Differenzen zwischen diesen beiden jungen Brüdern, deren Probleme freilich von einer Art sind, wie sie sehr viele junge Männer in der übrigen Welt gerne hätten. Harry und William – nicht versöhnt, wie so viele berühmte Streiter und Widerstreiter der jüngeren Geschichte. Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble konnten oder wollten einander nicht mehr in die Augen sehen, und Friedrich Merz und Angela Merkel mochten ihre gegenseitige Abneigung nicht einmal in eine repräsentative Parteifreundschaft verwandeln. Einen kleinen Hoffnungsschimmer erblinzelten Freunde des Gesangduos „Modern Talking“. Dessen einer Teil, Dieter Bohlen, wollte dem anderen Teil, Thomas Anders, die Neubelebung des erfolgreichen gemeinsamen Projekts schmackhaft machen. Doch Anders wollte das nicht – zu tief die Kluft, zu verstimmt die innere Gitarre der beiden Titanen.