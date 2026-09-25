(SZ) Wenn der deutsche Mann aus unruhigen Träumen erwacht, wenn Schreckensbilder von benzinlosen Tankstellen und vegetarischen Acht-Gänge-Menüs seinen Schlafgenuss verdarben, dann hilft nur eins: rein in den SUV und ab in den Wald. Es ist Pilzsaison, und wer jetzt keinen Blassrissigen Rotfußröhrling aufspürt, findet keinen mehr. Pilzesammeln ist eine Wallfahrt in den von romantischen Dichtern, Zwergen und Rotkäppchen bewohnten deutschen Wald, ein Jakobsweg ins eigene Wichtel-Ich, an dessen Ende ein Rahmschwammerlteller mit Semmelknödeln wartet. Der Pilzsucher, schreibt Peter Handke in seinem „Versuch über den Pilznarren“, ist der letzte Abenteurer der Menschheit. Und wer wollte einem Literaturnobelpreisträger widersprechen? Ja, es stimmt. Und die coolsten Abenteurer sind jene, die nur Pilze mitnehmen, die sie nicht kennen. Diese schmecken oft am besten, ja göttlich geradezu, und wenn der Sammler die richtigen erwischt hat, führen sie ihn geradewegs in den Himmel.