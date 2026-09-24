:Das Streiflicht

(SZ) Friedrich Merz ist kürzlich etwas aufgefallen. Seiner Politik fehle es, so lautete seine Selbstdiagnose, an einer Erzählung, einer Art theoretischem Überbau. Nun könnte man natürlich einwenden, das Problem der Merz’schen Politik sei bislang eher der fehlende Unterbau gewesen, theoretisch wie praktisch, aber ausnahmsweise soll an dieser Stelle mal nicht gewohnheitsmäßig gegrummelt, sondern konstruktiv mitgedacht werden. Merz nämlich ist längst einen Schritt weiter und hat bereits einen potenziellen Metaebenen-Kandidaten ins Auge gefasst: Statt Ludwig Erhards „Mehr Wohlstand für alle“ könne der Titel des schwarz-roten Kursbuchs seiner Regierung doch „Mehr Wohlstand für alle Generationen“ lauten! Selbstredend könnte er das. Doch wie bei so vielen Einfällen des Kanzlers ist auch dieser höchstens der zweitbeste. Denn wenn man schon am Umdichten eines großen Werks ist, sollte man sich insbesondere als Christdemokrat lieber einen anderen Klassiker vornehmen, nämlich: „Wer die Wahl hat, hat die Qual.“