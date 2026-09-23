(SZ) Zu Recht zeigt sich der sorgenbereite Teil der Welt sehr besorgt über die fortschreitende Wiederaufrüstung. Wie alternativlos die Notwendigkeit ist, die verlotterte Bundeswehr mit mehr als fünf sofort einsatzfähigen Panzern wieder verteidigungsfähig zu machen, vertiefen wir an dieser Stelle nicht. In den von solchen Überlegungen unbeeindruckten Krieg führenden USA jedenfalls gehören Waffen zur Grundausstattung jedes ordentlich geführten Haushalts. Da wundert es nicht, dass nun ein aus Amerika stammender Gewalt-Videoclip mehr als 24 Millionen mal geklickt worden ist, wie Bild.de recherchiert hat. Der Titel des Beitrags lautet: „Achtung, Killer-Krabbe“. Das klingt nach einer spektakulären Entdeckung im Tierreich, der weitere Lese-Anreiz „schwer bewaffnet“ lässt aber keinen anderen Schluss als den zu, dass auch Menschen involviert sein müssen.