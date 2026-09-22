(SZ) Würde jemand frech und respektlos behaupten, die deutschen Politiker seien im Augenblick allesamt recht trübe Tassen, so müsste man antworten: Ja, sind sie – mit einer Ausnahme. Sagte ein anderer, unter den deutschen Politikern herrsche Düsternis, Verzagtheit und Hoffnungslosigkeit, dann würde die korrekte Entgegnung lauten: Ja, tut es – mit einer Ausnahme. Und käme ein aufdringlicher Dritter daher und wollte uns verklickern, Politiker hätten doch inzwischen Angst vor der eigenen Courage, dann möchte man spätestens diesem Dritten zurufen: Ja, kennen Sie denn Philipp Amthor nicht? Es kann gut sein, dass in diesen Zeiten, da sich viele, zu viele Menschen von den demokratischen Mächten abwenden, folglich auch einige keinen Wind von den Listigkeiten dieses sehr lustigen jungen Mannes bekommen haben. Denen sei gesagt: Philipp Amthor ist die Kinderversion von Konrad Adenauer. Und er wird, wenn dieses taumelnde Land eines schönen Morgens aus seinen Albträumen aufwachen wird, der erste rundum gut gelaunte Kanzler der Bundesrepublik werden. Philipp Amthor wird dann um ein Deutliches jünger sein, als Adenauer es bei seinem Amtsantritt war – womöglich wird Amthor sogar jünger sein, als er heute ist.