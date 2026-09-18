(SZ) Was war das für ein herzerfrischender Moment, als Ursula von der Leyen und der kanadische Premier Mark Carney in Straßburg einander zulächelten und schließlich in kühner Rechts-links-Kombination Wangenküsschen tauschten. Am liebsten hätte man den beiden applaudiert, denn es war unübersehbar: Europa und Kanada – daraus kann was werden. Da wächst zusammen, was zusammengehört. Okay, den Satz hat schon mal jemand gesagt, und ja: Es war ein Irrtum. Aber diesmal ist alles anders. Wer wollte zweifeln, dass Europa und Kanada im Grunde eins sind, getrennt nur von einem unglücklich platzierten Ozean. Diesen hat als erster Europäer der Wikinger Leif Eriksson überquert. Das ist gut tausend Jahre her, da kreiste Kolumbus noch als Sternenstaub im Orbit. Schon bald siedelten Nordmänner und -frauen auf kanadischem Boden, und gewiss hatten sie Plato und Ovid im Gepäck. Doch die Indigenen waren lesefaul. So lag ihr Beitritt zu Europa erst einmal auf Packeis.