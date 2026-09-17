(SZ) Morgens, halb zehn in Deutschland. Unser Soldat in spe schaut in den Kühlschrank. Dort findet er ein Stück Salami-Pizza von gestern, auf dem sich das Fett weißlich am Rand abgesetzt hat. Er lächelt dieses Lächeln der Vorfreude, das seine Lippen immer dann umspielt, wenn etwas Besonderes bevorsteht. So lächelt er, kurz bevor er bei Elden Ring den Bossgegner aus einem Hinterhalt erledigt. So lächelt er, kurz bevor er bei seinem Vermieter „The Final Countdown“ in voller Lautstärke erklingen lässt, nachdem er dessen Alexa gehackt hat. Unser Soldat in spe greift sich die Fettpizza und belegt sie mit Chili-Chips. Dann schiebt er sich das Stück in den Mund und spült es runter mit – er muss erst mal schauen, was er da aus dem Kühlschrank gegriffen hat. Eine Dose Kong Strong. Unser Soldat in spe schaut auf seine Uhr, eine Timex Camper. Es ist 9.38 Uhr. In 22 Minuten ist Musterung. Er hat sich freiwillig gemeldet.