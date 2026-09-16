(SZ) Die Zeichen der Zeit zu lesen, ist gerade jetzt von besonderer Dringlichkeit. Wo steht man im Bildungsranking? Wie lange ist mein Job noch KI-resistent? Kann ich 100 Jahre alt werden, wenn ich von jetzt an nur noch Fisch esse? Die letzte Frage ist von besonderer Dringlichkeit, denn mit der Entscheidung für diesen gesunden Ernährungsstil in Anlehnung an japanische Esstraditionen stellt sich immer die anstrengende Frage, welchen Fisch man überhaupt noch essen darf. Bei Kabeljau ist das einfach zu justieren, bei Thunfisch spielt die Antwort bereits in den kritischen moralischen Bereich, und beim Frauennerfling ist die Sache von appetitverleidender Klarheit: Diese Karpfenart ist so gefährdet, dass sie in Deutschland und Österreich nicht gefangen werden darf. Wenn doch, muss der Fisch sofort freigelassen werden. Es versteht sich, dass der Frauennerfling nicht gegessen werden darf, schon gar nicht in der Gastronomie.