(SZ) Politik ist im Allgemeinen sowie auch im Speziellen ein hartes Geschäft. Deshalb wünschen sich manche Politiker, man möge ihnen gelegentlich Respekt dafür zollen, dass sie ihr Leben dieser kräftezehrenden Aufgabe sagen wir: widmen, manch einer mag womöglich von opfern sprechen. Friedrich Merz, der als Kanzler dem Begriff der Glücklosigkeit eine ganz neue Färbung gegeben hat, Merz selbst hat vor Jahr und Tag geklagt, er müsse aushalten, was vor ihm kein Kanzler habe aushalten müssen. Nun zieht ein solcher Satz, mag er auch, wie bei Merz, von Herzen kommen, immer auch Spötter an. Und bei Merz geben sich ja Spötter, Königsmörder und Angsthasen die schweißnasse Klinke in die Hand. Es kann einem auch schwindelig bei dem Gedanken werden, dass ausgerechnet Friedrich Merz und sein Kabinett das letzte Aufgebot der Demokratie gegen ihre Feinde sein sollen. Man fände sich ja sogar zusehends bereit, rückhaltlos zu glauben, dass es kaum noch Reserven in der demokratischen Parteienlandschaft gäbe – wäre da nicht Manuela Schwesig.

Die Ministerpräsidentin des wunderschönen Urlaubslandes Mecklenburg-Vorpommern ist, nach allem, was man so beobachtet, eher frei von Angst und Selbstmitleid. Sie zieht sich gerne rote Klamotten an und erzählt allen, sie sei die „Frau gegen Blau“ – also gewissermaßen die selbstbewusste weibliche Antwort auf die Herrenmenschen der AfD. Die hat zwar auch eine Frau an der Spitze, aber Alice Weidel würde sich niemals als Frau gegen Rot, Schwarz oder Grün aufstellen lassen – denn Alice Weidel muss immer so tun, als sei es ein unbedeutender Zufall, dass ausgerechnet sie und nicht der einfältige Tino Chrupalla die Herzen der Biodeutschen zum Schmelzen bringt. Manuela Schwesig aber bekommt jetzt Gegenwind von der Mimosenfront. Es sei doch gemein, dass sie ihren Kampf gegen die AfD so persönlich führe und dabei dermaßen altdemokratisch auch noch Wahlkampf gegen die CDU mache, die im Augenblick viel Liebe und Solidarität brauche. „Ihr Versuch, mit einem personalisierten Wahlkampf die CDU kleinzuhalten, schwächt die politische Mitte und hilft am Ende der AfD.“

Dieser Satz stammt von der neuen CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann, aber man könnte meinen, Friedrich Merz habe ihn ihr souffliert. Wie kommt denn auch eine sozialdemokratische Wahlkämpferin dazu, in diesen angespannten Zeiten ihre politischen Mitbewerber von der CDU auch noch besiegen zu wollen? Auch der melancholisch-strubbelige Grünenchef Felix Banaszak findet es gemein, dass Schwesig unbedingt ihre SPD stark machen wolle und nicht die anderen Parteien gleich mit. Es stimmt schon, Politiker haben es schwer, und sie können einem leidtun. Aber als gelernter Wähler, der an den demokratischen Wettbewerb der Parteien glaubt, möchte man in Selbstmitleid versinken.