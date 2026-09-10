(SZ) Deutschen Rentnerinnen und Rentnern schlägt oft Missmut entgegen, vor allem, wenn sie gesund aussehen und den Eindruck erwecken, die Rentenkasse noch lange belasten zu wollen. Ihr schüchtern vorgetragener Einwand, sie hätten doch mal was eingezahlt, wird meist überhört oder als Beleg für eine unsolidarische Ich-gebe-um-zu-nehmen-Mentalität genommen. Gar nicht gerne sieht es die jüngere Generation, wenn die alten Herrschaften ohne Sinn und Verstand fit bleiben wollen. Die einen besuchen Longevity-Workshops, andere erklimmen Viertausender ohne Rollator, ja, es gibt sogar Rentenempfänger, die mutwillig das Rauchen aufgeben – und das alles nur, um sich Freund Hein vom Leib zu halten. Klar, dass dies als Egoismus betrachtet wird. Klar aber auch, dass es vielen Rentnern an die Nieren geht, als Verursacher eines baldigen Staatsbankrotts zu gelten. Deshalb tauchen sie unter in fremden Ländern. Knapp sieben Prozent der deutschen Ruheständler verbringen ihren Lebensabend im Ausland. Und es werden immer mehr.