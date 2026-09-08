(SZ) Scherzfrage: „Wer baut fester als der Maurer, der Schiffsbaumeister oder der Zimmermann?“ Scherzantwort: „Der Totengräber – die Häuser, die er baut, währen bis zum Jüngsten Tage!“ Zugegeben, einen Büttenredentusch hat das nicht gerade verdient. Doch unter den Clownsszenen, die William Shakespeare zwecks humorvoller Auflockerung in seine Tragödien einzustreuen pflegte, gehört es schon zum witzigeren Material. Im besagten Fall sind die Clowns mit dem launigen Dialog selbst zwei Totengräber. Dann kommt Hamlet und fängt an, seinem Freund Horatio vom alten Yorick zu erzählen, der berufsmäßig Clown war, ein „Bursch von unendlichem Humor“. Das tut er jedoch nicht, ohne sich vorher über einen der Totengräber beschwert zu haben, weil der beim Grabgraben seine liebestolle Jugendzeit besingt: „Hat dieser Kerl kein Gefühl von seinem Geschäft?“