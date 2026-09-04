(SZ) Der Gesang der Amsel ist dem menschlichen Ohr am angenehmsten, angenehmer noch als die Lieder von Drossel, Fink und Star und anderen Vögeln. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Tübingen, deren Vogelexperten einen Song-Contest veranstaltet haben, bei dem 123 heimische Vogelarten um die Wette zwitscherten und tirilierten. Eine Jury aus 84 Freiwilligen bewertete die playback eingespielten, 15-sekündigen Songs, und nach einer spannenden Punktevergabe hatte die Amsel den Schnabel vorn. Der Belcanto des Amselmannes – Amselinnen sind musikalisch weniger begabt – ist so etwas wie Chill-out-Musik, er entschlackt die Seele und lässt die Nerven baumeln. Und dann sind da noch die herzerfrischenden Handy-Klingeltöne, die die schwarzgefiederten Sänger in ihre Arien einbauen. Ist Handyklingeln nicht die schönste Musik, vielleicht auch für die Tübinger Jury? Dass aber Nachtigall und Lerche im Sängerwettstreit Federn lassen mussten, hat viele überrascht. Offenbar ist Shakespeare nicht mehr so gefragt.