(SZ) Was wir wissen: Licht ist zugleich Welle und Teilchen. Deine Schlange an der Kasse ist immer die langsamste. Alle Lebewesen bestehen aus winzigen Zellen. Der Abfalleimer bringt sich nicht von alleine weg. Bei Erwärmung trennen sich gebundene Wirbelpaare in zweidimensionalen Suprafluiden topologisch auf. Salat schmeckt besser, wenn er ein Schnitzel ist. Das Universum war einmal unfassbar klein, sogar, was eigentlich unmöglich ist, noch kleiner als die Bereitschaft eines Beanie tragenden Verkäufers in einem Berliner Hipster-Bikeladen, dir ein einfaches Damenfahrrad zu verkaufen. Gemäß dem Ersten Gödelschen Unvollständigkeitssatz gibt es in jedem hinreichend mächtigen, widerspruchsfreien mathematischen Axiomensystem unbeweisbare Aussagen, die dennoch wahr sind. Das alles wissen wir, weil die Wissenschaft es im Vierschritt des kritischen Rationalismus geprüft hat: Hypothese, Vorhersage, Experiment, Urteil.