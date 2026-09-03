(SZ) Bedauerlicherweise ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt München in diesen Tagen sehr schwer zu erreichen. Viele Menschen würden aber gern wissen, warum vier beinfreie, aber keineswegs unzüchtige Frauenfiguren an einem Wiesn-Fahrgeschäft nun mit Radlerhosen und längeren Röcken bemalt werden mussten. Seit geraumer Zeit, in einem Fall angeblich sogar seit bald 80 Jahren, zierten die Kunsthof-Damen das Teufelsrad und tun das auch weiterhin, aber eben in sittlich gefestigter Bekleidung. Die Gleichstellungsbeauftragte betrachtet, wie sie mitteilen ließ, den Bildersturm als bedeutenden Beitrag im Kampf gegen das „Upskirting“, und kein Zweifel, dieses ist ein widerliches sexistisches Vergehen. Allerdings ist in der Kriminalitätsgeschichte kein Täter bekannt, den der Anblick der vier bunten Teufelsrad-Figuren zur Untat getrieben hätte. Wie zu erwarten, warfen die Kulturkämpfer sich umgehend ins Gefecht. Linke rühmen die neujesuitische Sittsamkeit am Teufelsrad als Schritt, die Welt zu einem gerechteren Ort zu machen. Rechte sehen diese Welt untergehen, ruiniert von wokem Wahnsinn, wobei recht deutlich mitschwingt, dass sie sich als Gegenmittel die Regierungsbeteiligung einer Partei wünschen, deren von Flechtzöpfen geprägtes Frauenbild noch ein klein wenig älter sein dürfte als 80 Jahre.