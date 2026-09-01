(SZ) Otto von Bismarck wird das Bonmot zugeschrieben, Gesetze seien wie Würste, man solle besser nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden. Historiker bezweifeln zwar, dass der Reichskanzler tatsächlich Urheber des Zitats ist. Daran, dass es einen unzweifelhaft wahren Sachverhalt umschreibt, ändert das aber nichts. So ein GKV-Stabilisierungsgesetz ist ja schon in seiner 158 Seiten langen Endfassung eine schwer verdauliche Angelegenheit. Da dürfte für die Frage nach der Genese gelten, was der damalige Innenminister Thomas de Maizière 2015 zur Absage eines Fußballspiels wegen Terrorgefahr sagte: „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.“ Wenn man Volljurist ist oder Volljurist und zugleich Philipp Amthor, sieht die Sache natürlich anders aus. Aber das führt an dieser Stelle zu weit.