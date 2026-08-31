(SZ) Der menschliche Körper ist Knetmasse in den Händen seines Eigentümers. Als ungünstig empfundene Wölbungen im Hüft- und Bauchbereich verschwinden dank der Abnehmspritze schneller, als man bariatrische Chirurgie fehlerfrei aussprechen kann. Noch rascher lassen sich Erfolge im Kopfbereich erzielen. Das weiß jeder Mann im haarverlustrelevanten Alter, der über einen Instagram-Account verfügt. Ein Flug nach Istanbul, und schon zieht dort, wo es eben noch kahler aussah als im Harz, wieder Leben ein. Es gilt: Mein Körper ist ein Tempel. Gesagt haben soll das der Apostel Paulus, der Augenzeugen zufolge selbst mit reichlich Stirn ausgestattet war. Nur für die Turkish Hairlines kam er leider knapp zweitausend Jahre zu früh auf die Welt.



Der körperliche Tempel lässt sich also längst frei gestalten, was beim aus Stein gebauten Tempel schon schwieriger ist. Von Menschenhand geformte Bauwerke wandeln ihre Gestalt selten und ihren Standort schon mal gar nicht. Entweder fackeln sie ab, werden von Vulkanasche verschüttet oder einfach abgerissen in irgendeinem Krieg. Hoffnung macht da eine Nachricht aus Japan, wo die Menschen eher alt sind, aber auch kräftig: Rund 4000 Freiwillige haben dort ein Hunderte Tonnen schweres Schloss einfach mal eben verschoben. Sie zogen an Seilen und ächzten, bis sie jubeln durften, weil das Bauwerk erfolgreich um 80 Meter bewegt worden war, um es am neuen Standort in Ruhe restaurieren zu können. Ein definitiver Best Case ist das, auch für das alte Europa. Wenigstens zu erwägen ist nun, ob man hier und da nicht weitgehend funktionslose Gebäude wie das Kolosseum oder den Eiffelturm aus den vollen Stadtzentren hinausmanövriert. Neueröffnet werden könnten sie in brachen Vorstädten, während man an ihren früheren Standorten Parkplätze bauen könnte oder Haar-Transplantationszentren. Und dabei muss es nicht bleiben.



Nostalgisch veranlagte Architekten und Statikerinnen könnten es zumindest einmal durchrechnen: Wäre es möglich, relevante Teile der Stadt Berlin in Lkws einzuladen, mit Schwerlasttransport-Warnschildern zu versehen und dann 479 Kilometer weiter südwestlich wieder abzusetzen – zum Beispiel in Bonn? So ließe sich eine Sehnsucht nach gestern befriedigen, die zur Gegenwart passt, gerade jetzt, so kurz vor dieser einen bedrohlichen Landtagswahl. Man könnte – rein theoretisch – auch das Bundesland Sachsen-Anhalt vorsichtig in Styropor einpacken und es in der mongolischen Steppe wieder zusammenschrauben. Nur über eines sollte man vorher nachdenken, ganz kurz wenigstens: dass man in diese Steppe in ein paar Jahren auch Rheinland-Pfalz, Hessen und so weiter hineinrollen müsste. Denn wo die AfD, diese Partei der sich ausdehnenden blauen Knete, in den Umfragen vor zwei Jahren in Sachsen-Anhalt stand, steht sie heute locker auch im Westen da.