(SZ) Wer noch klar umrissene Erinnerungen an die späten Kinderjahre hegt, wird sich vielleicht an das Phänomen der Invasion unerwarteter Feindesbrüder erinnern. Es tauchte oft dann auf, wenn man einen vermeintlich schwachen und mit wenig Rückhalt gesegneten Schulkameraden in den Kartenraum gesperrt oder mit Wasserbomben weich und nass geschossen hatte. Plötzlich tauchten einflussreiche und verteidigungsbereite Freunde von dem armen Tropf auf, die man bisher gar nicht kannte oder von denen man eher vermutet hätte, sie hegten ebenfalls eine Abneigung gegen den Gefolterten. Es wurden ihrer immer mehr, so viele, dass man beinahe von einer Art breitem Sympathisantentum für den Erniedrigten reden konnte. Am Ende fand man sich womöglich selbst im finsteren Kartenraum wieder und starrte, nass und windelweich geschossen, auf die ungefähre Stelle im Mittelmeer, wo die Insel Monte Christo in der Fantasie des großen Kerkerseelenkenners Alexandre Dumas gelegen haben muss.