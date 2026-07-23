(SZ) Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ist für die einen so etwas ähnliches wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) für die anderen. So gesehen ist Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer - was für ein toller Titel - des BDA so etwas ähnliches wie Yasmin Fahimi, die DGB-Chefin. Allerdings trägt Kampeter seltener weiße Sneakers als Fahimi. Kampeter war 16 Jahre lang CDU-Bundestagsabgeordneter bevor er zum BDA wechselte. Im DGB halten manche in Fahimis Umgebung CDU für ein Synonym für BDA. Fahimi war ein paar Jahre lang SPD-Bundestagsabgeordnete, bevor sie zum DGB ging. In Kampeters Umgebung halten manche DGB für ein Synonym für SPD. Manche in Kampeters Umgebung sagen außerdem, eigentlich sei die PL der SPD, also die Parlamentarische Linke, das Rekrutierungsbecken für DGB-Funktionärinnen. Wahrscheinlich halten beide Seiten, also der BDA und der DGB, die jeweils für sie geltende dieser Analysen für Verschwörungserzählungen.