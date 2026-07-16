(SZ) Wir schreiben das Jahr Dreizehnhundertirgendwas nach Christus und befinden uns in einem beliebigen besiedelten Landstrich des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Aus einer Gasse fließt Gülle. Ein Esel verrichtet seine Notdurft. Reden wir also nicht lang herum: Es stinkt. Wobei. Kann man von Gestank sprechen, wenn ihn niemand als solchen empfindet? Im Mittelalter war das Wasser zum Bierbrauen da, nicht zum Waschen. Man hielt es in Körpernähe für etwas Unheimliches, als einen möglichen Überträger der Pest, und so roch es dann halt auch. Patrick Süskind wurde seit Jahren nicht öffentlich am Geruch und schon gar nicht an seinem Aussehen erkannt, aber das ist egal, denn bevor er das tat, was manche Verduften nennen, hinterließ er in seinem Roman „Das Parfum“ eine interessante Beschreibung der olfaktorischen Zustände jener Zeit: „Der Bauer stank wie der Priester, es stank der gesamte Adel, ja sogar der König stank.“ Stinken als Nachweis gelebten Lebens und als großer Gleichmacher. Ich stinke, also bin ich. Inzwischen ist in den Nasen jedoch der Vibe Shift vollzogen. Es gilt eine neue, feindseligere Losung: Du stinkst. Bitte geh weg.