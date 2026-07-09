(SZ) Petra ist wieder da. Petra, unsere Stubenfliege. Den ganzen Winter über bis spät hinein in den Frühling hat sie sich nicht blicken lassen, wir machten uns schon Sorgen. Hat sie sich bei einem unbedachten Flug gegen die Fensterscheibe das Genick gebrochen? Oder ist sie beleidigt abgeschwirrt, weil wir ihr William Blakes Gedicht „Die Fliege“ vorgelesen haben, das mit den aus Fliegensicht unheilvollen Zeilen beginnt: „Kleine Fliege, dein Sommerspiel hat meine unachtsame Hand weggefegt.“ So ein Stubenfliegenleben ist aber auch permanent gefährdet, vor allem in Haushalten, in denen der Familienvater seine Männlichkeit mit der Fliegenklatsche zu demonstrieren beliebt. Unsere Wohnung aber ist garantiert fliegenklatschenfrei. Vielleicht ist Petra deshalb zurückgekommen. Dass sie uns wieder beehrt, ist ein Vertrauensbeweis. Ja, womöglich ist es Liebe.