Wenn irgendwo Friedhofsruhe ausgerufen wird, spricht nur noch sehr wenig dafür, dass man sich an einem spannungsgeladenen Ort aufhält. Fällt bei einer Feier das Wort Friedhofsruhe, ist das für jeden Partylöwen der letzte Aufruf, sofort nach Hause zu gehen. Die Friedhofsruhe wurde in den Sprachgebrauch eingepflegt, weil es offenbar Bedarf für ein starkes Bild gab, das den absoluten Nullpunkt an emotionaler Ansprache und Diskussionsfreudigkeit bezeichnet. Ein Stadion, in dem Friedhofsruhe herrscht, ist entweder leer oder totenstill, weil Donald Trump eine Grundsatzrede über volatile Fußballregeln hält. Kurzum, Friedhofsruhe braucht kein Mensch, es sei denn, er ist in eine andere Welt übergetreten, in welcher der Unterschied zwischen Lärm und Stille aufgehoben ist. Was einerseits angemessen, andererseits auch egal ist, weil niemand weniger gestört werden kann als die Toten. Aber selbst auf dem Friedhof geht es letztlich um das Seelenheil der Lebenden, die der Toten ungestört gedenken wollen.