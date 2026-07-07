(SZ) Wenn die Nächte schon im Frühsommer so heiß sind, dass man bei offenem Fenster schlafen muss, kommt am frühen Morgen unweigerlich der Moment, in dem man aus den Laken hochschreckt, weil draußen die Vögel loslegen. Früher trällerte uns maximal eine vereinzelte Feldlerche sanft aus dem Schlummer, in den wir dann umgehend wieder zu fallen vermochten. Heute vereinen sich Amsel, Drossel und Gartenrotschwanz zu einem Chor, der klingt, als habe jemand den Lautstärkeknopf auf elf gedreht. Schlaftrunken knallt man das Fenster zu und verflucht alle Singvögel. Dabei können sie gar nichts dafür. Sie haben ihren Gesang lediglich mit der Zeit dem zunehmenden Umgebungslärm angepasst, wie sollten sie sonst einen Brutpartner finden?