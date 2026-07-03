(SZ) Nach allem, was man weiß, ist der Weltraum kein Ponyhof, und dass es auf der Milchstraße tolle Latte-macchiato-Bars gibt, betrachten nicht alle Experten als gesicherte Tatsache. Ungemütlich kalt ist es im All, minus 270 Grad. Nur alle paar Lichtjahre lässt sich ein glühend heißer Stern blicken, und an jeder Ecke läuft der Weltraumbummler Gefahr, in einem Schwarzen Loch zu verschwinden. Gänzlich zum unheimlichen Ort wird der Kosmos durch die Dunkle Materie, eine Substanz, die noch nie jemand gesehen hat, und die es trotzdem geben muss – also so etwas wie ein Grünen-Wähler in Ostdeutschland. Eigentlich möchte man in solchen Regionen – die Rede ist jetzt wieder vom All – nicht tot über dem Zaun hängen, und dennoch lassen sich Menschen zu Spritztouren in die Tiefen des Raums hinreißen. Dabei haben die Rolling Stones 1967 in einem Song letztgültig beschrieben, wie es ist, 2000 Lichtjahre von zu Hause entfernt zu sein: „very lonely“. Verdammt einsam.