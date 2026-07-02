(SZ) Nachdem Julian Nagelsmann am Montag die WM beendet hat – ein paar irrelevante Spiele stehen noch an – ist es Zeit, einen Blick auf das Phänomen der Altstars zu richten. Nein, keine Sorge es wird im Folgenden kaum um Fußball gehen, der zurzeit ohnehin overreported ist, so wie Venedig unter Overtourism leidet. Allerdings lenken Spieler wie Cristiano Ronaldo (41), Manuel Neuer (40) oder Lionel Messi (39) die Aufmerksamkeit darauf, dass in vielen Bereichen des Lebens Menschen wieder als bedeutend wahrgenommen werden, denen man eigentlich den Ruhestand gönnt. Das trifft nicht nur auf die einstige Tennishalbgöttin Serena Williams zu, die mit 44 gerade ein Comeback versucht. Auch weniger auf die Körperlichkeit angewiesene Altstars wie Angela Merkel, der Malerfürst Markus Lüpertz oder der Groß-Maestro Zubin Mehta sind wieder so präsent, als wären, wenn nicht sie, so doch die Zeitläufte jünger, als sie es in Wahrheit sind.