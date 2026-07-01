(SZ) Es war ein langer Weg bis zum Porträt von Angela Merkel. Dass es sich nicht um irgendein Porträt handelt, erkennt man bereits an den Ankündigungsfloskeln, die diesem Bild umgehängt werden wie die Orden, mit denen früher Herrschergemälde versehen wurden: „Erstpräsentation des offiziellen Porträts der Bundeskanzlerin A.D.“ steht auf der Webseite des Berliner Bodemuseums, wo nun drei Monate lang die Öffentlichkeit eine Frau im blauen Blazer betrachten kann. Die Frau steht, während ihre sieben Vorgänger im ersten Stock des Bundeskanzleramts fast alle sitzen. Ob auch der achte Mann sitzen wird? Olaf Scholz hat seiner Vorgängerin den Vortritt gelassen und lässt sich ebenfalls Zeit bei der Anfertigung. Angela Merkel hat fast fünf Jahre gebraucht, bis sie der Zeit sagen konnte: „Da hänge ich jetzt eben.“ Wer weiß, wie lange man auf diesen Satz gewartet hätte, wenn nicht der deutsch-französische Maler Jérémie Queyras sie 2022 gefragt hätte, ob er sie porträtieren dürfe. Wer jetzt sagt, dass ein Merkmal von Merkels Amtsführung ja auch Zögern gewesen sei, vermischt leichtfertig Politik und Kunst wie Gerhard Schröder, der sich mit viel Gold malen ließ.