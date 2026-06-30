(SZ) Kaum haben die Deutschen ihre härtesten Sommertage hinter sich gebracht, fürchten sie schon wieder, dass die Sonne auch in den kommenden Tagen und Wochen scheinen und die Hitze ihren reptilienhaften Schleichgang in ihre Schlafzimmer fortsetzen könnte. Es ist sicher verkehrt, darüber zu spotten, dass viele Menschen die Hitze nicht vertragen. Manche haben eben Kreislaufprobleme, das gehört ja auch ein bisschen zur deutschen Identität dazu. Andere wiederum müssen in der sengenden Hitze an ihren bescheuerten AfD-Ständen ausharren und mit ohnehin schon knallrotem Kopf gegen die faktenbesessenen Klimawandel-Behaupter anbrüllen. Für beide Kombattanten ist der Sommer 2026 natürlich ein politischer Sommer, auf den ein heißer Herbst folgen soll. Man kennt diese Jahreszeiten-Allegorie aus der Geschichte. Sie machen allesamt keine gute Laune, Sommerlaune machen sie schon einmal gar nicht. Dabei gibt es keine schönere Jahreszeit als den Sommer. Und wenn der Sommer so dick und kräftig daherkommt, als müsse er sämtliche Pullover-Sommer der letzten zwanzig Jahre wiedergutmachen – umso besser.