(SZ) Rasche Höhenwechsel, abruptes Abbremsen, schnelle Richtungsänderungen. Das klingt nach einem dieser Oktoberfest-Fahrgeschäfte, die „Parkour“ oder „Wilde Maus“ heißen und ihre Insassen anscheinend vor allem dazu bringen sollen, den gerade erst verzehrten, sauteuren Hendl-Bier-Mix wieder von sich zu geben, damit sie, kaum torkelnd ausgestiegen, im nächsten Zelt weiterkonsumieren können. Die oben beschriebenen Manöver werden aber auch rasend schnellen, linsenförmigen, silbrigen Flugkörpern zugeschrieben, die amerikanische Kampfpiloten – warum eigentlich immer nur amerikanische? – bei physikalisch extrem unwahrscheinlichen Manövern beobachtet haben. Es gibt einige körnige Videos von diesen Begegnungen – warum sind die eigentlich immer so körnig? –, in denen die Piloten bemerken, dass sie nicht fassen können, wie schnell die Dinger die Höhe ändern, abstoppen und die Richtung wechseln.