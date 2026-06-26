(SZ) Das Gewitter hatte schon zu Zeiten des Arche-Kapitäns und Tierretters Noah eine schlechte Presse, und noch heute stehen Blitz und Donner im Verdacht, so viel Unheil anzurichten wie ein Trump im Porzellanladen. Doch jetzt deutet sich ein Wandel an, wenn nicht sogar ein Paradigmenwechsel. Anlass ist die Hitze, die ganz Deutschland heimsucht, obwohl sie von Natur aus in die Wüste oder nach Karlsruhe gehört – ein ewig heiterer Himmel, dessen Zentralgestirn Felder und Gehirne ausdörrt, wobei der Verlust auf den Feldern natürlich gravierender ist. Im Raum Konstanz kochen die Leute ihre Frühstückseier mittlerweile im Bodensee, und selbst in linksgrünwoken Haushalten wünscht man insgeheim, Alice Weidel käme zu Besuch, damit die Raumtemperatur Richtung Gefrierpunkt sinkt. Nicht wenige Deutsche verbringen die Nacht schlaflos vor dem offenen Kühlschrank, und am Morgen schauen sie schweißgebadet auf die Wetterapp, ob nicht irgendwo eisgekühlte polare Luftmassen im Anflug sind, die ein Leben außerhalb alpiner Tropfsteinhöhlen ermöglichen. Doch die App kennt keine Gnade: Vierzig Grad im Schatten kündigt sie an, Sonne satt, und nicht das kleinste Gewitter. Möge der Blitz in sie fahren!