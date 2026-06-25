(SZ) Der Urschrei der Moderne, er klingt dumpf und verzweifelt. Zu hören an der appgesteuerten Zapfsäule an einem schönen Tag im Juni, oh Gott, wie muss ich das jetzt freischalten? Zu vernehmen an einem noch schöneren Tag im Juni an der Schlange im Freibad, an der sich nur Leute mit Fitnessaggregator auf dem Handy anstellen dürfen, Klassengesellschaft oder was? Kaum mehr zu ignorieren, wenn Auto- und Lastenradfahrer sich auf versiegelten Flächen anbrüllen sowie gegenseitig filmen und die Temperaturen auf Dubai-Niveau angelangt sind. Hitze über mehrere Tage hinweg steigere das Aggressionspotenzial, war zuletzt landein, landaus zu lesen. Die jeden Lebensbereich erfassende Digitalisierung vermutlich auch.