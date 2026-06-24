(SZ) Künstler sind schon arm dran. Schriftstellerinnen, Musiker, Regisseurinnen, Schauspieler – sie alle erschaffen Kunst, die sich in der ganzen Welt verbreitet, ohne dass sie ihre Werke für immer verlieren, wenn sie Geld damit verdienen. Bücher, Alben, Filme, Fernsehserien werden vervielfältigt, und die, die das alles erschaffen haben, können zu Hause immer wieder das Manuskript durchblättern oder sich selbst auf Spotify anklicken. Maler und Bildhauer aber müssen Wahres für Bares verkaufen, es sei denn, sie setzen auf Lithografien und Drucke. Ansonsten sind das Gemälde oder die Skulptur weg und der Künstler muss die Fotos von seinem Werk googeln, das im Bunker eines Milliardärs steht. Gut, Bildhauer haben manchmal das Glück, wenn ihre Riesenplastiken auf öffentlichen Plätzen stehen. Da kann der Tony Cragg hingehen und überlegen, was er beim nächsten Mal besser machen sollte.