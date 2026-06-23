(SZ) Robin Hood war ein psychopathischer Exzesstrinker. Ein mittelalterlicher Straßenräuber – brutal, rachsüchtig, kein bisschen interessiert am Schicksal von Witwen oder Waisen. Mit einem Häuflein ähnlich degenerierter Subjekte fristete er seine Existenz in der englischen Wildnis. Irgendwann landete er nach einem missglückten Raubzug im Kerker des Sheriffs von Nottingham und versank danach endgültig im Wahn. Er hieß nicht mal Robin Hood, auch nicht Robin of Locksley, sondern Robert Hodd, was wie ein loser Hautlappen klingt, auf jeden Fall unsympathisch. Das ist sicher ein Schock für alle, die dachten, Robin Hood sei ein Bild von einem Mann gewesen, in knallengen Hosen und mit Menjou-Bärtchen, der triumphierend „Hahaa!“ rief, bevor er dem Sheriff ein Schnippchen schlug und im Sherwood Forest verschwand, der attraktive Schlawiner.