(SZ) Riechst du das, Berlin? Dieser schwere, honigsüße, fast betörende Duft, der gerade durch die Lüfte schwebt, als wäre er in deren Textur gewoben – das sind deine Linden. Nein, Berlin, sei kurz still. Du musst jetzt nichts sagen. Du musst jetzt nicht in alle Welt trompeten, dass es bestenfalls nach Abgas röche, nach Späti, Grill und Asphalt. Denn das stimmt nicht. Pssst. Ganz ruhig, Berlin. Niemand will dir was. Entspann dich. Wir atmen ein. Wir atmen aus. Und jetzt riech noch einmal, nimm eine tiefe Nase. Nein, Berlin, eine Nase voll Luft. Lass dir Zeit. Schließe die Augen. Es riecht säuerlich, nicht wahr? Ja, auch fruchtig-frisch, stimmt genau. Und ein bisschen herb, merkst du das? Geradezu frech, ungezähmt. Der gefällt dir, dieser Geruch, sagst du? Wie schön. Das ist der Sanddorn. Diese märkische Frische weht aus dem Umland herein, dieses Sandige, als wäre die See nicht weit. Nur im Juni riecht es auf deinen Straßen so intensiv nach Linde und nach Sanddorn. Verstehst du, was du da riechst, Berlin? Das bist du.