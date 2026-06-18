(SZ) Der Strand von Punta Molentis auf Sardinien ist fototapetenschön, der Sand so hell und fein, als hätte ihn der Baumarkt unseres Vertrauens ausgebracht, das Wasser türkis wie ein superber Cocktail – aber das Beste ist: Für diesen Traumstrand hat die Gemeinde Villasimius ein Sonnenschirmverbot erlassen, ausgenommen sind Kinder bis zu zehn Jahren und sogenannte Best Ager, die älter als 65 sind. Kaum war die Meldung heraus, packten die ersten deutschen Rentner die Koffer, um ihrer Heimat, in der sie nur noch als Ausbeuter jüngerer Generationen beschimpft werden, Richtung Punta Molentis zu entfliehen. Dort würden sich die Reisekosten rasch amortisieren, mit einem simplen Geschäftsmodell: Den ihnen zustehenden Sonnenschirm vermieten die alten Herrschaften an junge Leute, 50 Euro die Stunde, das ist nicht zu viel für einen Premiumstrand. Wie aber schützt sich der Rentner dann selbst vor der Sonne? Ganz einfach: Er verbuddelt sich im Sand, und solange ein Stück Bauch herausschaut, darf er hoffen, gegen Abend von einem Walretter ausgegraben und zum Erfrischungsbad ins Meer geschleppt zu werden. Kann Urlaub schöner sein? Gewiss nicht. Doch jetzt die schlechte Nachricht: Die Gemeinde hat das Sonnenschirm-Verbot zurückgenommen. Andere Restriktionen aber gelten noch: Täglich dürfen nur 290 Menschen an den Strand.