(SZ) Dass die Welt zum Verrücktwerden kompliziert ist, traut man sich gar nicht mehr zu sagen, so zum Verrücktwerden wahr ist es. Deswegen kein Gejammer, wie schwer es deswegen fällt, Entscheidungen zu treffen, sondern her mit den einfachen Lösungen. Es reicht nämlich, das schönste Lied aus den „Pippi Langstrumpf“-Filmen vor sich hin zu singen und sofort aufzuhören, sich permanent über Donald Trump aufzuregen, weil das nichts bringt außer hohem Blutdruck. Stattdessen sollte man sich fragen, was man von Pippi und Donald lernen kann: „2 x 3 macht 4 widdewiddewitt und Drei macht Neune!! Ich mach mir die Welt widdewidde wie sie mir gefällt.“ Die starke Pippi, die allein in der Villa Kunterbunt wohnt, und der starke Donald, der gerade das Weiße Haus zu seiner Villa Kuntergold macht, haben verstanden, wie man in einer unklaren Welt klarkommt: „3 x 3 macht 6 Widdewidde Wer will’s von uns lernen? Alle groß und klein trallalala lad ich zu uns ein.“