(SZ) Dem englischen Philosophen Francis Bacon wird das Bonmot zugeschrieben: „Die Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendbrot.“ Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass Bacon selbst zwar fully English war, das breakfast seiner Zeit aber keineswegs, jedenfalls nicht im heutigen Sinne, also dem von Eiern, Würstchen, Speck und Baked Beans. Wenn man jedoch erst mal so eine Schüssel elisabethanisches Porridge des 16. Jahrhunderts vor sich stehen hat, bleibt einem natürlich kaum etwas anderes übrig, als sich mit der Hoffnung als solcher zu beschäftigen. Und sei es mit der auf ein besseres Abendbrot.