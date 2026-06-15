(SZ) Über Hamburg und Kiel waren wir gekommen, von dort weiter auf der Landstraße. Immer weicher wurde das Licht, ach, wir wollten malen lernen, wie immer, wenn wir zu lange jenseits der Elbe waren und endlich wieder den Norden erreichten. In Flensburg überquerten wir die Grenze, Dänemark, das Licht war nun aus Seide, wir fuhren bei geöffnetem Fenster, wir lauschten dem Wind, vorbei an Kolding, an Aarhus. Am Horizont zeichneten sich die Umrisse von Randers ab, als von der Rückbank die Frage ertönte: „Riecht das hier nach Timmy?“ In die sanft geschwungene Landschaft waren einige Kühe getupft, die kauend ihre Häupter hoben, zum freundlichen Gruße wohl. Die Stimme von der Rückbank sagte: „Es riecht hier ganz eindeutig nach Timmy.“