(SZ) Natürlich, schon wieder Island. Jahr für Jahr kürt das Institute for Economics & Peace das friedlichste Land der Erde, und immer gewinnt Island. Soeben hat es sich wieder souverän vor Irland und Neuseeland durchgesetzt. Island punktet durch eine niedrige Kriminalitätsrate, soziale Sicherheit und die Abwesenheit eines stehenden Heeres, und wenn nun die Frage erklingt, ob sich jemals eine andere Nation an Island vorbeischieben konnte, so lautet die Antwort: Nein. Island lächelt immer von Platz eins, seit diese Auszeichnung im Jahr 2008 eingeführt wurde. Und wie es lächelt. Denn es weiß es ja besser.