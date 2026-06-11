(SZ) Der Westdeutsche respektive der „deutsch sprechende Amerikaner“, wie ihn der thüringische AfD-Führer Björn Höcke nennt, blickt beinahe täglich voller Sehnsucht über den großen Teich, wo einer seiner Lieblinge wohnt. In vielen Fällen ist es Donald, für den das westdeutsche Herz schlägt – natürlich nicht jener Donald, der einen glauben lässt, man sei durch schwarze Magie in ein Paralleluniversum geraten, in dem die Narren und Verrückten an der Macht sind. Nein, Donald Duck gilt die Zuneigung, dem klugen und, ähnlich wie die SPD, ewig vom Pech verfolgten Enterich. Nun ja, so richtig klug ist er eigentlich nur im Vergleich zum anderen Donald. Aber egal. Dem deutschen Gemüt vielleicht noch näher ist Donalds Onkel: Dagobert Duck. Der alte weiße Entenmann ist Multimilliardär, mithin einer, den das Finanzamt verschont, und dazu ist er noch geizig vom Schnabel bis zum Bürzel. Aber das allein ist es nicht, was ihn so sympathisch macht. Besonders vorteilhaft kommt Dagobert rüber, wenn er in seinem Geld badet. Wenn er Hechtsprünge macht, gleich einem Delphin abtaucht und in die Luft schnellt und Münzen auf seinen Kopf prasseln lässt. Ja, Münzen. Dagobert badet in Bargeld. Kreditkarten, Bezahl-Apps oder Krypto-Moneten kommen nicht in seinen Swimmingpool. Mögen die Musks und die Zuckerbergs in Plastikgeld planschen, Dagobert bleibt beim Bewährten: Münzen, Goldstücke, Banknoten.