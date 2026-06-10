(SZ) Die beiden Herren stoßen auf der Straße aneinander und beginnen umgehend, Schmähungen zu wechseln. Ein spazierengehendes Bierfass, träumerische Kängurus und einen arbeitslosen Leichenwäscher später erkennen sie aber im jeweils anderen einen „Schimpfer hoher Klasse“, und: „Er lüftete den Hut, und wir trennten uns voller Achtung voreinander.“ Bedauerlicherweise zählt die gepflegte Beleidigung, wie sie hier in Erich Maria Remarques Roman „Drei Kameraden“ zu lesen ist, inzwischen zu den schwindenden Künsten. Die Gegenwart gehört dem „Nur noch peinlich“-Online-Stänkerer, der lebensgekränkten Heterofatalistin oder dem Fäkalliberalen Wolfgang Kubicki, der „Eierarsch“ für die Krone rhetorischer Brillanz hält. Stilistisch vollkommen hingegen mutet der Satz an, den der britische Labour-Politiker Denis Healey 1978 einem Widersacher widmete: Von diesem angegangen zu werden, fühle sich an, „als würde man von einem toten Schaf angefallen“. Und weil sie heute kaum noch jemand haben mag, warten im Salon der schönsten Schmähungen der Tagedieb und die Gewitterziege, der Schluckspecht und der Klopphengst, der Husicker und die behämmerte Eule auf ihre immer seltener werdenden Berufungen.