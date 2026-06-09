(SZ) In jüngster Zeit ist in Deutschland ja viel von der Gesamtverteidigung die Rede. Also davon, dass unsere Sicherheit nicht mehr nur am Hindukusch verteidigt wird, sondern auch hierzulande, durch Widerstandskraft im Innern. Das Schöne daran ist, dass dann jeder Bürger zum Widerstandskämpfer werden kann - schon allein durch das Vorhalten eines Generators in der heimischen Garage oder mehrerer Tagesrationen Pumpernickel im Vorratsschrank. Weniger schön ist, dass mit diesem Konzept eine Welt untergeht, in der „Verteidigung“ höchstens mit dem Wing-Tsun-Kurs für Vierjährige in der Nachbarstraße assoziiert werden musste. Oder mit der Verteidigung einer Dissertation über das Recht in Askaban oder den Nahkampf von Stubenfliegen.