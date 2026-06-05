(SZ) Ernst gemeinte Frage: Kann der Geist eines verschwundenen Bahnhofs in eine Basketball-Mannschaft fahren? Zu deren Beantwortung müssen wir uns kurz der Geschichte widmen, wie der Madison Square Garden an seinen jetzigen Standort in New York kam. Nämlich so: Die Raffzähne von der Eisenbahngesellschaft haben damals den schönsten Bahnhof der Welt abgerissen, weil ihnen der Unterhalt zu teuer war. Erst haben sie hier ein erstes Steinchen aus den Mauern gezogen, das war 1963, bald dort den letzten Staub von der leeren Ebene gefegt, das war 1966. Verloren war danach die alte Penn Station, ein Bauwerk, das sich den Himmeln nicht durch übergroße Nähe andiente wie all die Wolkenkratzer, sondern schwelgerisch in die Breite strebte, als wollte es mit seinen Ausläufern den East River ebenso berühren wie den Hudson. Nachdem die Abrissbirnen ihr Werk vollendet hatten, verlegten die Eisenbahnmenschen den Zugverkehr unter die Erde, und damit da unten auch wirklich niemand mehr atmen konnte, knallten sie, zur Versiegelung, den Madison Square Garden obendrauf. Seither wartet New York auf ein Zeichen, wann es an der Zeit ist, dieses Monstrum wieder abzureißen.