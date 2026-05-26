(SZ) Vor Jahren wurde zu einem Fototermin mit dem legendären Filmarchitekten Ken Adam, der die Kulissen für viele James-Bond-Produktionen entworfen hatte, als Requisit eigens der ebenso legendäre silberne Aston Martin DB5 aus „Goldfinger“ per Tieflader in die Londoner Innenstadt gekarrt. Während des Shootings schaute immer wieder ein Mensch von der Straßenaufsicht vorbei, denn das Fototeam hatte für das malerische Sträßchen in Chelsea keine Parkgenehmigung. Irgendwann drohte er: „Wenn ich euch hier gleich noch sehe, gibt es ein Parkticket!“ „Gib uns ruhig eins“, murmelte ihm jemand hinterher. „Dann drehen wir das Nummernschild.“