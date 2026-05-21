(SZ) Den drei Brüdern Konstantin, Konstantius und Konstans dürfte es an wenig gefehlt haben, sie waren schließlich die Söhne eines römischen Kaisers. Aber diese Namen! Was hat sich ihr Vater – Name: Konstantin – nur dabei gedacht? Im Römischen Reich gab es kein Recht des Erstgeborenen auf den Thron, und so musste man davon ausgehen, dass der Papa Fährten legte. War Konstantius sein Liebling, gegenüber dem Vater immerhin um einen Buchstaben reicher? Oder doch Konstans? Einen, der Konstans heißt, möchte man trösten, aber gibt man ihm auch Macht? Konstantin wiederum, der Dritte, durfte sich in Sicherheit wiegen, er hieß halt wie der Vater, und das kann schwerlich ein schlechtes Omen sein.