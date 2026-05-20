(SZ) Zur Natur des Menschen gehört, dass er ein ewig Suchender ist. Nach dem Sinn des Lebens, der passenden zweiten Socke, der großen Liebe oder dem einzig wahren Bolognese-Rezept. Wie in vielen anderen Dingen darf auch in dieser Sache Pippi Langstrumpf als Vorbild gelten: Im zweiten Kapitel von „Pippi in der Villa Kunterbunt“ wird sie zum Sachensucher und findet Erfüllung in der Entdeckung einer rostigen Blechbüchse („So ein Fund, so ein Fund!“) und einer leeren Garnrolle („Das scheint heute mein Glückstag zu sein!“). Mit dieser Einstellung zum Themenkomplex „Suchet, so werdet ihr finden“ kann natürlich nichts mehr schiefgehen. Doch auch für diejenigen, die sich ein bisschen mehr Bling-Bling erhoffen im Suchverlauf ihres Lebens, gibt es gute, ja formidable Neuigkeiten.