(SZ) Eindeutiges Zeichen, dass der Anpfiff einer Weltmeisterschaft bevorsteht: Im Supermarkt sind Fußballer auf Milchtüten und Sportsocken. Der Fußball mag die besten Zeiten hinter sich haben – aber den Kaufimpuls der Kundschaft aktiviert er immer noch spielend. So funktioniert Werbelogik: Ein Mensch widersteht mit letzter Kraft den Kartoffelchips, solange „Pringles“ auf der Verpackungsröhre steht. Steht aber anlässlich eines Großturniers „Pringoooals“ drauf, kann er sich nicht mehr beherrschen. So ähnlich läuft das mit einem derzeit erhältlichen Deo, Duftnote Marshmallow Smoke: Nur mit dem WM-Pokal auf der Dose kann so was ein echter Kracher werden. In Österreich sind die Nationalkicker Sabitzer, Baumgartner und Arnautovic auf der Tragetasche einer Supermarktkette, darunter das Schlagwort „Hoffnungsträger“. In alten Zeiten wären die Porträts von Prohaska, Schachner und Krankl drauf gewesen, mit dem Motto „Wödmaster“. Aber die Erfahrung, gerade bei Weltmeisterschaften, zeigt: Man soll nie zu große Erwartungen in seinen Beutel packen.

Das wäre als Ratschlag auch jenem Hersteller von Sprühsahne mit auf den Weg zu geben, der (auf einen Sahne-Freistoß seiner Lieblingsmannschaft hoffend) sein Produkt „Freistoßsahne“ nennt. Dazu ist ein Schiedsrichter auf dem Behälter abgebildet, der sich das Zeug in den Mund spritzt. Womöglich wird hier gespielt mit dem Motiv des Freistoßsprays, das die Referees auf dem Platz dabeihaben, um den Abstand der Verteidigermauer zum Ball vorgeben zu können. Das Freistoßspray ist eine Marginalie im Profigeschäft: Es ist noch nie derart spektakulär in Erscheinung getreten, dass es im kollektiven Fangedächtnis gespeichert wäre. Und niemand hat es sich gottlob jemals in den Mund gesprüht. Warum es als Freistoßsahne eine Art Zweitexistenz führen darf, gehört zu den unergründlichen Geheimnissen der Werbewelt. Wie das dreilagige Toilettenpapier mit Rasenduft, das anlässlich der Weltmeisterschaft 2010 in die Regale gewuchtet wurde. Die deutsche Nationalmannschaft wurde damals Dritter. Das war noch die alte Zeit des Fußballs.

In der alten Zeit des Fußballs schnürte Uwe Seeler im Werbefernsehen durch die Supermarktgänge, der Verkäufer packte ihm ordentlich Süßkram in den Einkaufswagen, worauf Seeler sagte, wie immer auf Hamburgisch: „Genau wie früäh: Mit den richtigen Vorlagen hau ich die Dinger auch rein.“ Das war die Zeit, als aus dem Fußballbetrieb manchmal ein Witz und sogar Wortwitz hervorblitzte, den man in der Gegenwart vergeblich sucht. Pringoooals? Schön und gut. Aber nicht auf einer Höhe mit der Idee jenes britischen Chips-Herstellers, der seine Werbefigur Gary Lineker formvollendet ehrte. Die Geschmacksrichtung „Salt & Vinegar“ wurde in „Salt & Lineker“ umbenannt. Das schmeckte den Leuten, nicht nur zur WM.